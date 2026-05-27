نائب رئيس مجلس السيادة عقار يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة سنكات

أدّى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة سنكات بحضور والي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، وعدد من القيادات الأهلية .

وهنأّ نائب رئيس مجلس السيادة المصلين وكل مواطني المدينة والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك متمنياً تحقيق السلام والاستقرار في كل أرجاء السودان بحلول العيد المقبل .

وذكّر نائب رئيس مجلس السيادة لدى مخاطبته المصلين بوجود رجال من أبناء الوطن يضحّون بأنفسهم وأرواحهم في معركة الكرامة من أجل سلامة ووحدة السودان.

وقال عقار “نحن كلنا نقف خلف القيادة لإخراج البلاد من المحن والفتن إلى بر الأمان الرفاهية والتنمية” .

وحيّا والي الولاية مواطني سنكات مهنئاً بحلول عيد الأضحى المبارك ومتمنياً لهم والشعب السوداني دوام السلام والاستقرار .