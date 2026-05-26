اتحاد مزارعي سنار يبحث السياسة التمويلية للموسم الزراعي 2026

بحث اتحاد مزارعي ولاية سنار اليوم مع البنك الزراعي قطاع سنار والنيل الأزرق السياسة التمويلية للموسم الزراعي للعام 2026م، وذلك وفق الخطة التمويلية التي تمت مناقشتها مسبقاً بين الجهات ذات الصلة.

وأكد رئيس اللجنة التمهيدية لاتحاد مزارعي ولاية سنار، جعفر علي يوسف، تعاون الاتحاد مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية والبنك الزراعي قطاع سنار والنيل الأزرق من أجل إنجاح الموسم الزراعي وتحقيق الاستقرار الإنتاجي بالولاية.

من جانبه أوضح مدير البنك الزراعي قطاع سنار والنيل الأزرق، دكتور بشير التوم، أن البنك خصص مبلغ 16 مليون جنيه لتمويل صغار المزارعين، إلى جانب تمويل كبار المزارعين أصحاب الرهونات بمبالغ كافية تغطي ثلاث مراحل أساسية تشمل الزراعة والكديب والحصاد.

وكشف عن انطلاقة إجراءات التمويل في منتصف يونيو المقبل عبر جميع فروع البنك بالولاية، مع بدء استلام طلبات التمويل من المزارعين.

