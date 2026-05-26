تحذيرات عاجلة.. توقعات طقس السودان في أول وثاني أيام عيد الأضحى

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان استمرار الأجواء الحارة ونشاط الرياح المثيرة للغبار في عدة ولايات خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وذلك وفق نشرة صادرة صباح الثلاثاء 26 مايو 2026. ويصادف الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، بينما يوافق الخميس ثاني أيام العيد.

توقعت الهيئة أن تسجل ولايات جنوب غرب وغرب البحر الأحمر، وجنوب نهر النيل، وأجزاء من الخرطوم والجزيرة وكسلا والقضارف وسنار، درجات حرارة مرتفعة جداً خلال فترة الظهيرة يوم الثلاثاء، مع طقس حار في بقية المناطق.

وأشارت النشرة إلى نشاط للرياح المثيرة للغبار في أجزاء من البحر الأحمر ونهر النيل والولاية الشمالية والخرطوم، إضافة إلى شمال ولايتي شمال كردفان وشمال دارفور. كما رجّحت هطول أمطار خفيفة في وسط النيل الأزرق وجنوب جنوب كردفان وغرب كردفان، وأقصى جنوب شرق وجنوب دارفور، مع أمطار متوسطة في أقصى جنوب النيل الأزرق.

الأربعاء 27 مايو – أول أيام عيد الأضحى

توقعت الهيئة انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة العظمى في شمال البلاد وشمال غربها، إضافة إلى أجزاء من الأواسط، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة في شرق وأواسط السودان. كما يستمر نشاط الرياح المثيرة للغبار في المناطق ذاتها التي تأثرت يوم الثلاثاء.

ورجّحت النشرة هطول أمطار خفيفة في أقصى شرق سنار، وأقصى شرق وجنوب النيل الأزرق، وجنوب جنوب كردفان وغرب كردفان، إضافة إلى وسط وجنوب شرق دارفور وجنوب جنوب دارفور.

الخميس 28 مايو – ثاني أيام عيد الأضحى

أفادت الهيئة بأن درجات الحرارة ستشهد استقراراً عاماً في معظم الولايات، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة في شرق وأواسط البلاد، وحارة في بقية المناطق. كما يستمر نشاط الرياح المثيرة للغبار في البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية والخرطوم وشمال شمال كردفان وشمال دارفور.

وتوقعت النشرة هطول أمطار خفيفة في أجزاء من شرق ووسط القضارف، وأقصى شرق سنار، وشرق وجنوب النيل الأزرق، وجنوب غرب جنوب كردفان.

وأكدت الهيئة أن التغيرات الحرارية ونشاط الرياح قد يؤثران على مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية خاصة خلال أيام العيد التي تشهد حركة سفر واسعة داخل الولايات.

