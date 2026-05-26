ترتيبات جديدة لتأمين الطرق والمعابر في غرب السودان

بحث اجتماع ضم رؤساء لجان الأمن والإدارات المدنية في ولايات خاضعة لسلطة حكومة “تأسيس” الترتيبات المتعلقة بتأمين القوافل التجارية وتحسين التنسيق بين مستويات الحكم في دارفور وأجزاء من كردفان.

وقال رئيس الإدارة المدنية في جنوب دارفور يوسف إدريس إن اللقاء جمع ممثلين لولايات تمتد من غرب كردفان إلى غرب دارفور، وركز على أوضاع الطرق وحركة التجارة بين المناطق، إضافة إلى الرسوم المفروضة على المعابر الحدودية التي تعتمد عليها هذه الولايات في نشاطها الاقتصادي.

وأوضح إدريس أن المشاركين ناقشوا أيضاً قضايا المعيشة وتجارة الحدود مع اقتراب فصل الخريف، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض توفر السلع والخدمات قبل عطلة عيد الأضحى. وأضاف أن هناك مشاورات لوضع خطة لحماية القوافل التجارية المتجهة من وإلى مناطق سيطرة حكومة “تأسيس”، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين الإدارات المدنية والجهات الحكومية.

وفي جانب آخر، وجّه إدريس قبيلتي البني هلبة والسلامات بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الصلح الموقع بينهما في مكجر قبل عامين، داعياً إلى معالجة القضايا العالقة، بما في ذلك استرداد الأموال المنهوبة.

من جهته، قال أمير قبيلة السلامات محمد البشير موسى إن تنفيذ بنود الصلح يواجه تحديات على الأرض، تتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً لضمان استقرار الأوضاع.

