جولة ميدانية تكشف أوضاع الحجاج السودانيين في مكة

في مكة المكرمة، وقف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني على أوضاع الحجاج السودانيين القادمين من مختلف الولايات، حيث تفقد مقار سكنهم وفنادقهم وتابع بشكل مباشر مستوى الخدمات المقدمة لهم. الجولة الميدانية جاءت للتأكد من جاهزية اللجان المتخصصة بالبعثة، وضمان سير العمل وفق الخطة الموضوعة.

الوزير أكد عقب جولته اكتمال كافة الترتيبات الإدارية واللوجستية والفنية لتصعيد الحجاج إلى مشعري منى وعرفات، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الجهات السعودية تم بصورة عالية لتوفير وسائل نقل حديثة وتجهيز المخيمات وفق المواصفات المطلوبة.

وفي جانب آخر، طمأن الوزير الأسر السودانية على استقرار الأوضاع الصحية والتنظيمية داخل البعثة، مؤكدًا خلوها من أي أوبئة أو مشكلات قد تعيق أداء المناسك. وأوضح أن الفرق الطبية والإدارية تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية اللازمة وتذليل العقبات، بما يضمن للحجاج أداء الفريضة في أجواء من الطمأنينة والسكينة استعدادًا للوقوف بعرفة.

