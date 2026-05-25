لجنة الأمل توضح موعد عودة الرحلات المجانية من مصر إلى السودان

أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية في القاهرة، الأحد 24 مايو 2026، عن انطلاق آخر فوج من السودانيين العائدين إلى بلادهم قبل عطلة عيد الأضحى، في إطار برنامج الرحلات المجانية التي تنظمها اللجنة منذ أشهر لتسهيل عودة الأسر الراغبة في الاستقرار داخل السودان. الرحلة الأخيرة جاءت لتختتم مرحلة من التفويج البري الذي شهد إقبالًا متزايدًا من السودانيين المقيمين في مصر، وسط ظروف إنسانية واقتصادية دفعت الكثيرين إلى العودة.

اللجنة أوضحت في بيان رسمي أن الرحلات ستتوقف مؤقتًا خلال عطلة العيد، على أن تُستأنف مباشرة بعد انتهائها وفق الجداول المعدة مسبقًا لاستيعاب جميع المسجلين. وأكدت أن عمليات الشحن والنقل ستعود بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن التوقف مؤقت ومرتبط فقط بظروف العطلة.

وبحسب التقرير الصادر، فإن الفترة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا على العودة الطوعية، حيث عبّرت آلاف الأسر عن رغبتها في المساهمة في مرحلة الإعمار داخل السودان. اللجنة جددت تحذيراتها من التعامل مع جهات غير رسمية أو مجموعات تدعي التنسيق للسفر مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن جميع الرحلات تتم عبر قنواتها المعتمدة وبصورة مجانية بالكامل.

كما دعت اللجنة المواطنين إلى الالتزام بتعليمات المندوبين والتعاون مع الإجراءات الرسمية في المعابر، لضمان سلامة الرحلات وتنظيمها، مشددة على أن الانضباط هو الضمانة الأساسية لإنجاح عمليات العودة الطوعية في هذه المرحلة الحساسة.

