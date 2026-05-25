حجاج السودان بمنى يشيدون بالخدمات والتنظيم في يوم التروية

عبّر عدد من الحجاج عن ارتياحهم الكبير للخدمات المقدمة لهم خلال يوم التروية اليوم الاثنين الثامن من ذي الحجة، مؤكدين أن عمليات التفويج جرت بصورة منظمة وسط أجواء إيمانية عامرة بالتلبية والتكبير والدعاء للسودان بالأمن والاستقرار.

وأشادت الحاجة النعمة الإمام من ولاية شمال كردفان في استطلاع ل (سونا) بمشعر منى بجهود البعثة السودانية، وقالت إن إجراءات التفويج إلى منى تمت بصورة جميلة ومنظمة، مؤكدة أن الحجاج وجدوا الراحة التامة والخدمات المتكاملة، خاصة الوجبات والإعاشة، وأضافت أن أوضاع الحجاج مطمئنة وتسير بصورة طيبة.

من جانبها قالت الحاجة منى آدم من شمال كردفان إن الحجاج يشعرون بالراحة بمشعر منى، داعية الله أن يتم نعمته على السودان، فيما أكدت نجوى محمد نور من شمال كردفان أن الاستقبال والترحاب كانا مميزين، معبرة عن سعادتها بالوصول إلى منى في أجواء إيمانية وروحانية كبيرة.

وأثنى الحاج علي عبدالكريم من ولاية سنار على حسن الاستقبال وتوفر الخدمات والتعاون من الجهات القائمة على أمر الحج، بينما أكد خالد محمد حسن من ولاية سنار أن العمل يسير بصورة جيدة وأن جميع الخدمات متوفرة للحجاج منذ وصولهم إلى منى.

وذكر عبدالرحيم أبو البشر من شمال كردفان أن يوم التروية مرّ في أجواء طيبة، مشيراً إلى أن الحجاج يرفعون الدعوات بأن ينصر الله السودان ويعم الأمن والاستقرار ربوع البلاد.

وفي السياق ذاته، وصفت الحاجة هناء عبدالرحيم من ولاية النيل الأبيض الخدمات بالممتازة، مشيدة بحسن الاستقبال والتنظيم، ودعت بالنصر للسودان وجيشه.

و قال إسماعيل علي الماحي من شمال كردفان إن الأوضاع في منى مطمئنة والعمل يسير بصورة طيبة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، فيما عبّر محمد عيسى الحاج من شمال كردفان عن شكره لله على الوصول إلى منى بسلام، متمنياً الخير والأمن والاستقرار للسودان.

سونا