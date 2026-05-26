الخرطوم: سقوط طالبان من كلية الشرطة خلال تدريب ميداني

أعلنت الشرطة السودانية وفاة طالبين من كلية علوم الشرطة والقانون نتيجة إصابتهما بضربة شمس أثناء تدريبات ميدانية في الخرطوم.

وقالت الشرطة إن الطالبين من الدفعة 51 نُقلا إلى مستشفى الشرطة في بري بعد تعرضهما لوعكة صحية مفاجئة، إلا أن محاولات إسعافهما لم تنجح.

وذكرت الشرطة أن الإجراءات القانونية اتُّخذت فور وقوع الحادث، بما في ذلك فتح بلاغ تحت المادة 51 إجراءات وإجراء الفحوصات الطبية والعدلية اللازمة.

وبحسب التقرير الطبي، فإن الوفاة نتجت عن جفاف حاد مرتبط بضربة شمس، في وقت سجلت فيه الخرطوم درجات حرارة بلغت نحو 44 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين.

وأشارت الشرطة إلى تسليم الجثمانين لذويهما بعد اكتمال الإجراءات الرسمية ودفنهما في مقابر حمد النيل بمشاركة رسمية وأهلية.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها بسلامة طلاب كلية علوم الشرطة والقانون، مشيرة إلى أن التدريبات الميدانية تتطلب الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، ما يزيد من مخاطر الإجهاد الحراري في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد العاصمة انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي تمتد لساعات طويلة، ما أدى إلى تراجع قدرة السكان على التعامل مع موجة الحر الحالية.

الانتباهة