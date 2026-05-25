والي الشمالية يؤكد أهمية دور المرأة في دعم القضايا الوطنية والإنسانية

التقى والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم ، بمكتبه اليوم وفد الاتحاد العام للمرأة السودانية بالولاية، حيث اطّلع على مجمل أنشطة وبرامج الاتحاد خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار دعم جهود العمل المجتمعي والإنساني بالولاية.

وتلقى الوالي تنويراً مفصلاً حول أداء الاتحاد وما تم تنفيذه من برامج ومبادرات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، كما استمع إلى تقرير حول القافلة التي سيّرها الاتحاد إلى إقليم النيل الأزرق، وما صاحبها من ترتيبات وجهود تنظيمية وإنسانية.

وأشاد والي الشمالية بالجهد الكبير الذي بُذل في الإعداد والترتيب للقافلة، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة السودانية في دعم القضايا الوطنية والإنسانية وتعزيز التكافل الاجتماعي، مثمناً مساهمات الاتحاد في خدمة المجتمعات المتأثرة بالحرب ودعم الاستقرار الاجتماعي.

