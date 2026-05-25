موجهات حكومية لتحسين خدمات المياه والكهرباء بسنار

خلص إجتماع لجنة الطوارئ وإدارة الأزمة بولاية سنار، الذي عقد اليوم برئاسة الوالي اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد، إلى إصدار حزمة من الموجهات العاجلة الرامية لتجويد ومتابعة سير الخدمات الأساسية للمواطنين.

​وشدد اجتماع اللجنة على إقرار خطط تنفيذية فورية شملت ​قطاع الكهرباء لفتح مكتب لإدارة الكهرباء بمدينة ود النيل للتعامل السريع مع الأعطال وحل مشاكل الإمداد الكهربائي بالمنطقة .

وفي ​قطاع المياه وجهت اللجنة الجهات المختصة وذات الصلة بإنشاء قسم متخصص للشكاوى في كافة وحدات المياه بالمحليات لتلقي بلاغات المواطنين، بجانب تشكيل غرفة طوارئ بوزارة البنى التحتية لحل مشكلات الإمداد المائي بشكل فوري.

إلى ذلك كلفت اللجنة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية بتنفيذ برنامج موسع لجمع جلود الأضاحي، مع التوجيه بالاستفادة من إيجابيات وسلبيات تجارب السنوات الماضية لتفادي العقبات.

سونا