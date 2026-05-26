توقف بنكك وفوري يشل الحركة التجارية قبيل عيد الأضحى

شهدت أسواق العاصمة وعدد من الولايات تباطؤاً حاداً في الحركة التجارية يوم الإثنين بعد تعطل واسع للتطبيقات المصرفية بالتزامن مع نقص السيولة النقدية، ما أثر مباشرة على عمليات البيع والشراء مع اقتراب عيد الأضحى.

ويواجه المواطنون صعوبات كبيرة في الحصول على النقد الورقي منذ استبدال فئتي 1000 و500 جنيه في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، وهي الإجراءات التي اكتملت منتصف مايو.

وقال متعاملون إن تعطل تطبيق “بنكك” حال دون شراء احتياجات العيد، بينما أكد مواطنون في مدني أن توقف خدمات التحويل الإلكتروني دفع عدداً من تجار الماشية لرفض البيع عبر التحويلات المؤجلة، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في النشاط داخل الأسواق.

وأشار متعاملون إلى أن تطبيق “فوري” التابع لبنك فيصل الإسلامي تعرض بدوره لضغط كبير بعد توجه أعداد واسعة من المستخدمين إليه، ما تسبب في أعطال إضافية وزاد من الارتباك التجاري.

وطالب مواطنون وتجار الجهات المختصة بالتدخل لمعالجة أزمة السيولة أو تحسين الأنظمة التقنية لمنع تكرار الأعطال، مؤكدين أن استمرار التوقف يضر بمصالحهم خلال المواسم.

وقال تاجر في الخرطوم إن تكرار الأعطال يستوجب فتح بلاغات رسمية ضد المصارف وتعويض المتضررين من توقف الخدمات.

سونا