سنار تجيز الخطة التأمينية لعيد الأضحى وتوجه بإقامة الصلاة داخل المساجد

أجازت لجنة أمن ولاية سنار برئاسة والي الولاية اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد اليوم الخطة التأمينية الشاملة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي تهدف إلى بسط الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات في كافة أرجاء الولاية خلال أيام العيد.

​وفي سياق التدابير الاحترازية المتخذة، وجهت اللجنة بعدم إقامة صلاة العيد في الساحات المكشوفة، وإقامتها حصراً داخل المساجد الحصينة ، حفاظاً على أرواح المواطنين وتأميناً لسلامة المصلين.

​كما دعت اللجنة المواطنين إلى اتخاذ العيد فرصة للتسامح، والتصافي، والتعافي، والتسامي فوق الجراحات، ونبذ خطاب الكراهية وإثارة النعرات القبلية والجهوية، تعزيزاً لبناء ورتق النسيج الاجتماعي في هذه المرحلة.

سونا