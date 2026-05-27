وزير الطاقة يعلن عن عودة (2) من وحدات التوليد الحراري للخدمة ويؤكد استمرار جهود استقرار الإمداد الكهربائي

أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد عن إعادة الوحدة الغازية (G03) بمحطة قري (1–2) إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم (03) بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية .

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي وتعكس قدرة الكوادر الوطنية على تجاوز التحديات وإعادة تأهيل منشآت التوليد المتضررة، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها المهندسون والفنيون والإداريون والعاملون بالمحطتين حتى تحقق هذا الإنجاز الوطني .

من جانبه، أوضح مدير الشركة السودانية للتوليد الحراري الدكتور مضوي عبدالكريم أن دخول الوحدة الغازية بمحطة قري إلى الخدمة جاء بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أعوام نتيجة الأضرار التي لحقت بالمحطة، مبيناً أن عودتها للعمل في يوم عرفة تمثل إضافة مهمة للشبكة القومية للكهرباء وتسهم في دعم استقرار الإمداد خلال الفترة المقبلة .

وأضاف أن أعمال الصيانة الكبرى (Major Overhaul) للوحدة رقم (03) بمحطة أم دباكر اكتملت بنجاح، لترتفع قدرتها التشغيلية إلى (122) ميغاواط مقارنة بأقصى حمولة سابقة بلغت (80) ميغاواط، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الإمداد الكهربائي وزيادة كفاءة التشغيل.

وأشار د. مضوي إلى أن أعمال الصيانة بمحطة أم دباكر نُفذت بواسطة شركة IMR الهندية بالتعاون مع الكوادر الوطنية، مؤكداً أن ما تحقق يجسد روح العمل الجماعي والإصرار على إعادة بناء قطاع الكهرباء ودعم جهود التنمية والخدمات .

معرباً عن تقديره للدور الذي تضطلع به وزارتا الطاقة والمالية في توفير الوقود وتمويل أعمال الصيانة والتأهيل، بما يسهم في استقرار واستدامة تشغيل وحدات التوليد الحراري .