مصر.. تطورات محاكمة عصابة أوكرانية خطيرة اكتشفت بالصدفة

أجّلت محكمة جنايات الجيزة النظر في قضية تشكيل “عصابة الأوكران” الدولية التي تضم 8 متهمين، حتى الخميس.

وتضمنت أوراق القضية تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين الثمانية: “إيفان هوتسولياك”، و”إيفغيني ميخانيليك”، و”أولغا تشيبكالينكو”، و”عبد الله بيت دايف”، و”فيكتور كوستا كيستى”، و”ميرون بايباك”، و”أناستازيا باشيكو”، و”محمود محمد”، والذين شكلوا وأداروا عصابة إجرامية منظمة بهدف الاتجار في المواد المخدرة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول، إيفان هوتسولياك، قيادة التشكيل العصابي وتوزيع المهام على أعضائه، حيث قام بإبرام صفقات مع كبار مروجي ومهربي المخدرات لتصديرها خارج مصر، كما وفر المواد الخام لباقي أفراد العصابة لممارسة نشاطهم الإجرامي، وذلك في 22 أبريل 2025 بدائرة قسم أول أكتوبر بالجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن العصابة قامت بتصنيع وتصدير عقاقير وجواهر مخدرة من نوع “الفينيثيل أمين”، من وإلى داخل وخارج الأراضي المصرية دون الحصول على تراخيص كتابية من الجهات المختصة، كما ضبط بحوزتهم كميات من ذات المواد المخدرة بقصد الاتجار، في مخالفة صريحة للأحكام القانونية المنظمة.

واستندت النيابة في تحقيقاتها إلى شهادة شاهد إثبات، الذي أفاد بتلقيه بلاغاً يفيد باندلاع حريق بأحد العقارات بمدينة السادس من أكتوبر، وبعد السيطرة على النيران، عُثر على كميات كبيرة من مسحوق وأقراص جوهر “الفينيثيل أمين”، إلى جانب معدات وأدوات مخصصة لتصنيع هذا النوع من المخدرات.

وأضاف الشاهد في شهادته أنه تم العثور خلال التفتيش على 5 هواتف محمولة، وجهاز لوحي، وحاسب آلي محمول، ومبلغ من النقود، كما تم ضبط 4 من المتهمين وبحوزتهم 3 هواتف محمولة وسيارتين، حيث اعترفوا أمام جهات التحقيق بتشكيلهم عصابة إجرامية منظمة بهدف الاتجار في المواد المخدرة، عبر جلب المواد الخام من الخارج وتصنيعها محلياً تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق الدولية.

المصدر: مصراوي +روسيا اليوم