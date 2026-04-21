لمعرفة أسباب الوفاة.. أسرة ضياء العوضي تطالب «الخارجية» بتشريح الجثمان

كشف مصطفى مجدى محامى أسرة الراحل الدكتور ضياء العوضى، تفاصيل لقاء الأسرة مع السفير حداد الجوهرى مساعد الوزير لشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، موضحا أن التحقيقات مازالت جارية فى دولة الإمارات الشقيقة، وان الجثمان فور وصوله بعد انتهاء التحقيقات سوف يوارى الثرى فى مقابر العائلة على طريق بلبيس خلف مدينة السلام.وأوضح محامى الأسرة، لـ«المصرى اليوم»، اليوم، أنه جرى التنسيق مع وزارة الخارجية لنقل جثمان المتوفى إلى مصر، مشيرا إلى أن أسرة المتوفى اجتمعت مع السفير حداد الجوهرى، مساعد الوزير للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، لبحث كافة التفاصيل والإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مصر.وأضاف أن الأسرة طلبت من السفير التقدم بطلب لتشريح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة، لافتا إلى أن الوزارة أكدت انه خلال يوم الأربعاء المقبل سوف تستقبل تقرير تفصيلى من الطب الشرعى الإماراتى والسلطات فى دبي بكل تفاصيل الواقعة وسوف ترسله للأسرة وللرأى العام.وأكد أن الوزارة تعهدت بتحمل مصاريف نقل الجثمان كاملة، موضحا أن كل أفراد الأسرة فى مصر تنتظر وصول الجثمان ولم ينتقل أحد إلى الإمارات.وكانت أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج متابعتها واقعة وفاة المواطن المصرى ضياء الدين شلبى محمد العوضى، وذلك عقب تلقى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى دبى إخطارًا من شرطة دبى بوفاته بأحد فنادق الإمارة.ووجه الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، القنصلية العامة المصرية فى دبى بالتواصل المستمر مع السلطات الإماراتية المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.كما تواصل وزارة الخارجية التنسيق مع أسرة الفقيد ومحامى الأسرة، إذ من المقرر أن يستقبل السفير حداد الجوهرى، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، زوجة المواطن المتوفى وأفراد أسرته بمقر الوزارة، لاستكمال الإجراءات القنصلية اللازمة، وتقديم واجب العزاء، والتأكيد على استمرار متابعة هذا الملف حتى الانتهاء من كافة الإجراءات ذات الصلة.

