مقيم بالكويت يسطو على محل صرافة بمسدس لعبة ويستولي على 21 ألف دينار

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت من ضبط المتهم بواقعة السطو التي استهدفت أحد فروع شركات الصرافة في منطقة الشعب، وذلك بعد عمليات بحث وتحريات مكثفة أسفرت عن تحديد هويته وضبطه.

ووفق وزارة الداخلية الكويتية، على منصة إكس، تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بتعرض فرع إحدى شركات الصرافة بمنطقة الشعب لعملية سطو من قبل شخص مجهول الهوية، حيث انتقلت الجهات الأمنية المختصة إلى الموقع المباشرة الإجراءات اللازمة.

وأفاد العاملون بأن المتهم كان ملثماً ويحمل سلاحاً تبين لاحقاً أنه غير حقيقي، كما كانت بحوزته عبوة تحتوي على مادة يشتبه بأنها البنزين، وقام بتهديد الموظفين والاعتداء على عدد منهم قبل الدخول إلى المنطقة المخصصة للعاملين والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بنحو (21000) دينار كويتي من عملات متنوعة، ثم الفرار من الموقع.

وباشرت فرق البحث والتحري أعمالها فور تلقي البلاغ، مستخدمةً أحدث الوسائل الفنية والتقنيات الأمنية الحديثة، حيث أجرت عمليات بحث وتحر مكثفة ومتابعة دقيقة أسفرت في وقت قياسي عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه من الجنسية الفلبينية، ومن ثم ضبطه، في تأكيد على جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية وسرعة تعاملها مع البلاغات والقضايا الجنائية.

وتؤكد وزارة الداخلية الكويتية أنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم أو المساس بأمن البلاد وسلامة المجتمع، مشددة على أن يد القانون ستطال كل من يهدد أمن المواطنين والمقيمين، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الخارجين على القانون.

الشرق القطرية