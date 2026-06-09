سقوط نجل شقيقة «نخنوخ» في قبضة الأمن

تمكنت أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهره من إلقاء القبض على نجل شقيقة صبرى نخنوخ في منطقة التجمع الخامس.

تبين من التحقيقات أن أجهزة الأمن لاحقت المتهم بعد أن ثبت تورطه في أعمال بلطجةواستمع جهات التحقيق لأقوال المتهم عقب ضبطه وجارى مواجهته بأقوال باقي المتهمين النضبوطين ومنهم صبرى نخنوخ المتهم الأول بأعمال العنف البلطجة وأخرين تم ضبطهم في الواقعه

القبض على رجل الأعمال صبرى نخنوخ

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال صبرى نخنوخ، على خلفية اتهامات متبادلة مع آخرين بالتشاجر داخل أحد المعارض بمنطقة القاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، التى أجرتها أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وتسلمتها نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد السعيد، المحامى العام الأول، في واقعة مشاجرة معرض سيارات القاهرة الجديدة، أن الطرف الثانى فيها يعد «مجنى عليه» في الحادثة المتهم فيها صبرى نخنوخ وشقيقه وشخص ثالث.

وقال مصدر قضائي، لـ«المصرى اليوم» إنه تبين من خلال الإفادة الواردة للنيابة أنه بفحص ملابسات الواقعة وسماع شهود العيان المتواجدين في موقع المشاجرة أشاروا إلى أن الطرف الثاني تعرض للاعتداء والتعدى بالضرب.

وأوضحت التحريات التي تسلمتها النيابة العامة مع بدء التحقيقات، أن الخلاف بدأ بمشادة كلامية حادة قبل أن يتطور سريعا إلى استخدام العنف الجسدى ضد الطرف الثاني، وتم إرفاق هذه النتائج والتقارير الأمنية بملف القضية المعروض أمام المستشار أحمد السعيد، المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة.

المصري اليوم