حورية فرغلي تستغيث بالداخلية بعد محاولة اقتحام منزلها

أطلقت الفنانة حورية فرغلي نداء عاجلا إلى وزارة الداخلية، مطالبة بسرعة التدخل بعد تعرض منزلها لمحاولة اقتحام من قبل عدد من الأشخاص الذين وصفتهم بـ”الخارجين عن القانون”.

وشاركت حورية فرغلي عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” مقطع فيديو يوثق الواقعة، ظهر فيه عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم التعدي على منزلها.

وأرفقت الفيديو بتعليق طالبت فيه الجهات المختصة بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، كما كشفت عن أسماء الأشخاص الذين اتهمتهم بالتورط في الحادث.

وفي سياق آخر، كانت حورية فرغلي قد تعرضت خلال الفترة الماضية لعملية اختراق إلكتروني استهدفت حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “فيسبوك” و”انستجرام”.

وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا بين متابعيها بعد اختفاء المحتوى المعتاد من صفحاتها، حيث تمكن المخترق من حذف الصور ومقاطع الفيديو المنشورة سابقا، بالإضافة إلى تغيير أسماء الحسابات وصور الملفات الشخصية، ما صعب على الجمهور الوصول إليها والتعرف عليها.

بوابة روز اليوسف