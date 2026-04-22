قضية «صفع» الشاب.. دفاع عمرو دياب يطالب بإلغاء غرامة الـ 200 جنيه والمجنى عليه يتمسك بـ 5 ملايين أمام

بدأت محكمة النقض، اليوم الاثنن، نظر أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة دفاع الفنان عمرو دياب، على الحكم الصادر بتغريمه وإلزامه بتعويض مادى، فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ «صفع شاب فندق القاهرة الجديدة».

تفاصيل طعن عمرو دياب فى قضية الشاب المصفوع

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت فى وقت سابق حكم محكمة الجنح القاضى بتغريم «الهضبة» مبلغ 200 جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره 10 آلاف جنيه لصالح المجنى عليه، الشاب سعد أسامة، مع تبرئة الأخير من اتهامات «الاعتداء واستفزاز الفنان» التى وجهها له دفاع «دياب».

مذكرة دفاع عمرو دياب أمام محكمة النقض لإلغاء حكم التغريم

استندت مذكرة الطعن المقدمة من دفاع عمرو دياب إلى انتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الضرب، مشيرة إلى أن ما حدث كان «رد فعل عفوي» لإبعاد الشاب الذى جذبه بقوة من ملابسه وأمسك بخصره (قرصه) أثناء إحيائه حفل زفاف فى يونيو 2024، مما أدى لإرباكه وإعاقته عن أداء فقرة الغناء.

مطالب تعويض 5 ملايين جنيه ضد عمرو دياب أمام النقض

ودفع محامى «الهضبة» بفساد الاستدلال فى الحكم المطعون فيه، مطالبًا بإلغاء الغرامة والقضاء مجددًا ببراءة الفنان.

فى المقابل، طالب دفاع المجنى عليه، سعد أسامة، أمام محكمة النقض بتعديل الحكم المطعون عليه، مع التمسك برفع قيمة التعويض المادى إلى 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن موكله تعرض لإهانة بالغة و«صفعة مؤلمة» أمام الحضور، مما تسبب له فى أضرار نفسية واجتماعية جسيمة دفعت الشاب لترك عمله وتجنب الظهور العام لفترة طويلة.وتعود جذور الأزمة إلى مقطع فيديو انتشر كالنار فى الهشيم قبل نحو عامين، يظهر فيه النجم عمرو دياب وهو يصفع الشاب الذى حاول التقاط صورة «سيلفي» معه، وهى الواقعة التى أثارت انقسامًا حادًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

