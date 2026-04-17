سحب الجنسية الكويتية من الفنان عبدالقادر الهدهود

في إطار استكمال الإجراءات السيادية المتعلقة بتنظيم الهوية الكويتية، أعلنت السلطات المحلية في الكويت عن إدراج اسم الفنان عبدالقادر الهدهود ضمن كشوفات الأسماء التي سُحبت الجنسية منهم.

سحب الجنسية من عبدالقادر الهدهود

وصدر بحق الفنان الخليجي قرار رسمي بسحب الجنسية الكويتية منه، وذلك ضمن قائمة تضم 2182 شخصاً شملتهم مراسيم سحب وفقد الجنسية الكويتية الأخيرة. وقد طاولت هذه القرارات شريحة واسعة ممَن اكتسبوا الجنسية بطريق التبعية أو وفقاً لمواد قانونية محددة تتم مراجعتها حالياً.

سحب الجنسية من المخرج أحمد ريان

كذلك أعلن المخرج أحمد ريان سحب الجنسية الكويتية منه من خلال منشور على منصة “إكس” كتب فيه: “تم اليوم الإعلان عن سحب جنسيتي الكويتيه، مادة خامسة أبناء الكويتيات، الحمد لله على كل نعمه، خيرة بإذن الله وإنا لله وإنا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم”.

ويأتي هذا القرار في سياق توجّه حكومي حازم بسحب الجنسية من أبناء الكويتيات المتزوّجات من غير كويتيين، والذين حصلوا على الجنسية في فترات سابقة، حيث تخضع هذه الملفات حالياً لتدقيق قانوني شامل يتوافق مع التعديلات الجديدة الصارمة على قانون الجنسية الكويتي.

يُذكر أن الفنان عبدالقادر الهدهود مولود من أب مصري وأم كويتية، وقد حصل على الجنسية الكويتية لاحقاً بناءً على هذا الأساس. ويمتلك النجم رصيداً فنياً كبيراً، حيث كانت بدايته الفنية عام 1999 من خلال مسلسل “دروب الشك” مع النجم محمد المنصور.

