قوات الأمن المصري تحذر المواطنين بسبب الذهب

ألقت أجهزة الأمن القبض في مصر القبض على تشكيل عصابي يضم 6 أشخاص، بينهم 4 لهم معلومات جنائية، تخصصوا في النصب من خلال تصنيع جنيهات وسبائك ذهبية مقلدة وترويجها على أنها أصلية.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يصهرون النحاس داخل ورشة مؤجرة، ثم يشكلونه داخل إسطمبات خاصة ويلمعونه بمواد كيميائية لإعطائه مظهر الذهب الحقيقي، بهدف خداع المواطنين.

وتبين أنهم كانوا يشترون جنيهات ذهبية أصلية مغلفة، ثم يضعون في الأغلفة الجنيهات المقلدة، ويعيدون غلقها مرة أخرى، ويبيعونها للمواطنين على أنها أصلية، باستخدام فواتير مزورة مدون عليها أختام منسوبة لمحلات مصوغات ذهبية لإثبات مصدرها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بنطاق مديرية أمن الغربية، وبحوزتهم:

63 جنيهًا ذهبيًا مقلدًا.

5 سبائك ذهبية مختلفة الأوزان مقلدة.

18 غلافاً فارغاً لجنيهات وسبائك ذهبية منسوبة لإحدى الشركات.

كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية.

10 هواتف محمولة.

أدوات التصنيع.

6 فواتير خالية البيانات مزيلة بأكلشيهات مزورة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكاب 6 وقائع بنفس الأسلوب.

وحذرت وزارة الداخلية، في بيان، المواطنين من شراء المشغولات الذهبية من أشخاص أو أماكن غير موثوقة، ونصحت بالتعامل فقط مع المتاجر المعتمدة.

المصدر: RT