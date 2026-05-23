مخبأة بطريقة سرية.. الجمارك تحبط تهريب 15 ألف سيجارة

تمكنت إدارة الجمارك البرية من إحباط محاولة تهريب منتجات التبغ بهدف التهرب من الرسوم الجمركية والضريبة الانتقائية.

وأوضحت “جمارك قطر” عبر فيديو بحسابها بمنصة “إكس”، أمس، أن المفتش الجمركي اشتبه في أحد الشاحنات الواردة وبعد اخضاعها للفحص والتفتيش الدقيق تم العثور على المادة المضبوطة مخبأة بطريقة سرية داخل تجاويف متفرقة في الشاحنة، مشيرة إلى أن المضبوطات تمثلت في 15 ألف سيجارة.

وتهيب الهيئة العامة للجمارك كافة أفراد المجتمع في المشاركة بالحملة الوطنية “كافح” لمكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية، من خلال تقديم معلومات تتعلق بتهريب البضائع الممنوعة أو المقيدة أو التلاعب في المستندات والفواتير الجمركية وغيرها من المخالفات على الرقم: 16500 أو البريد الإلكتروني: kafih@customes.gov.qa

