مسؤولة غذاء تصدم المصريين بشأن شاورما المطاعم

حذرت لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين في مصر من تناول الشاورما الجاهزة في المطاعم والمحال، مؤكدة أنها قد تشكل خطرا صحيا في كثير من الحالات بسبب طرق طهي وتخزين غير صحية.

وقالت رئيسة لجنة سلامة الغذاء الدكتورة شيرين زكي إن التحذير ليس من الشاورما كوجبة بحد ذاتها، وإنما من الطريقة التي تعد وتحفظ بها في كثير من الأماكن، وروت تجربتها أثناء تفتيش أحد المطاعم حيث عثرت على براميل غير مخصصة لحفظ اللحوم، كانت تستخدم سابقا لحفظ المواد الكيميائية.

وتعد الشاورما من أشهر الوجبات السريعة المنتشرة في مصر وتحظى بشعبية كبيرة خاصة بين الشباب والعمال، لكنها غالبا ما تكون مصدراً لشكاوى التسمم الغذائي، خاصة في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة وتزداد فرص التلوث.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها مع قناة تلفزيونية محلية أن اللحوم تقطع شرائح رفيعة وتتبل ثم تكبس على سيخ حديدي وتوضع على النار طوال اليوم، حيث تتعرض الأجزاء الخارجية فقط للحرارة المباشرة، بينما تبقى الأجزاء الداخلية غير ناضجة بشكل كامل.

وأضافت أن الأمر يزداد خطورة في نهاية اليوم، حيث يتم لف ما تبقى من السيخ وإعادة استخدامه في اليوم التالي، مما يجعله بيئة خصبة لنمو الفيروسات والبكتيريا والميكروبات.

وأكدت رئيس لجنة سلامة الغذاء أن شاورما الدجاج تعد أكثر خطورة وأسرع تسببا في حالات التسمم الغذائي، خاصة بسبب بكتيريا السالمونيلا.

ووفقا لتقارير الجهات المتخصصة في مصر تعاني صناعة الشاورما في كثير من المحال الصغيرة والمتوسطة من مشكلات عدة، أبرزها استخدام أدوات وبراميل غير مطابقة لمعايير السلامة الغذائية، إعادة تسخين اللحوم المتبقية لأيام متتالية، وعدم الالتزام بدرجات حرارة التبريد والطهي المناسبة.

المصدر: RT