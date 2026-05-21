المتهم ابنه من زوجة أخرى.. كشف حقيقة اختطاف مريض نفسي داخل سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص باختطاف والده داخل سيارة ملاكى من أمام العقار محل سكنه بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 / الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قيام أشخاص باصطحاب زوجها داخل سيارة ملاكى من أسفل العقار محل سكنهما .

أسفرت التحريات عن قيام نجل المذكور من زوجة أخرى باصطحابه بمساعدة أهليته عنوة لإحدى مستشفيات العلاج النفسى لتلقى العلاج اللازم، وبمراجعة المسئولين بالمستشفى أفادوا بتواجد المذكور بناءً على طلب أهليته ووفقاً لتقارير طبية تفيد بمعاناته من أمراض نفسية تستوجب إيداعه بالمستشفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

