وفاة الفنان السوداني الكبير مجذوب أونسة إثر حادث حركة أليم

نعى أهل الفن, والإعلام, صباح اليوم الاثنين, الفنان المعروف مجذوب أونسة, إثر حادث حركة أليم أودى بحياته وبعض مرافقيه في رحلة عودته لمدينة أم درمان.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من نشطاء بارزون على مواقع التواصل الاجتماعي, فإن المطرب, الخلوق فارق الحياة إثر حادث أليم وقع بطريق عطبرة, أم درمان.

وخيم الحزن على قبيلة الوسط الفني بعد رحيل مجذوب أونسة, وسيوارى جثمان المطرب الراحل ويتم دفنه بمقابر أم درمان, اليوم الاثنين.

محمد عثمان _ النيلين