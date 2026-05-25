“النقدة بقت دقلو يا ضلالي؟”.. الفنانة إنصاف مدني ترد على هجوم الجمهور بعد اتهامها بتمجيد أسرة “حميدتي”

ردت الفنانة, السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, على هجوم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي اتهمها بالغزل في أسرة قائد المليشيا “حميدتي”, في مهرجان بالإمارات.

وكانت المطربة, الملقبة بملكة الدلوكة, ظهرت في مهرجان حضره جمهور غفير أقيم بدولة الإمارات, وهي تردد “دقلو فوق يا ناس”, حسبما ذكر الجمهور.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد خرجت إنصاف مدني, عن صمتها وقامت بمشاركة فيديو لناشط هاجمها فيه واتهمها بالغناء لأسرة دقلو.

وكتبت ملكة الدلوكة, رداً على هجوم الناشط, ونفت ما تم تداوله مؤكدة أنها رددت “النقدة”وليس “دقلو”, وقالت: (وهل تعلم انك اكبر ضلالي.. النقدة بقت دقلو يا ضلالي؟).

محمد عثمان _ النيلين