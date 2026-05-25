انتصار: انتظروا صقر وكناريا وجرعة كوميدية قوية قريبا

كشفت الفنانة انتصار، إنها تستعد لفيلمها الذى سيتم طرحه قريبا “صقر وكناريا”، بطولة محمد إمام وشيكو، قائلة: انتظروا الفيلم فيه جرعة كوميدية قوية وهيعجبكم جدا “.

وأضافت انتصار، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن كواليس فيلمها الجديد الكلام على إيه، قائلة: اكتر كابل عجبنى الكابل بتاعي أنا وسيد رجب، وحبيت شخصية أحمد حاتم وآية سماحة لأنهم كابل مجنون”.

وعن أكثر ما جذبها للتعاون في فيلم الكلام على إيه، أكدت: القصة جذبتني وفكرة أن الفيلم بيجمع بين كل أبطاله في لحظة واحدة شدتنى جدا دا غيره أنه بيضم نجوم شباب حققوا نجاح كبير خلال الفترة الماضية.

قصة فيلم الكلام على إيه

تدور أحداث فيلم “الكلام على إيه” في إطار اجتماعي كوميدي والذي يتناول حكاية أربع أزواج من أعمار وطبقات مختلفة في ليلتهم الأولى كأزواج، حيث يواجه كل زوجين تحديا من نوع مختلف في الظروف المحيطة بهم، مما يوقعهم في مفارقات كوميدية تكاد تنهي الليلة الأولى لكل منهم بنهاية سيئة.

أبطال فيلم الكلام على إيه

فيلم الكلام على ايه من بطولة، مصطفى غريب، أحمد حاتم، حاتم صلاح، سيد رجب، خالد كمال، دنيا سامي، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، انتصار، ودنيا ماهر، في توليفة فنية تجمع بين أجيال مختلفة من النجوم، وتوازن بين الكوميديا الشبابية والخبرة التمثيلية، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي.

