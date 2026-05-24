تعرف على تفاصيل أغنية هيفاء وهبى الجديدة شو المطلوب

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبى لطرح أغنيتها الجديدة “شو المطلوب” التى من كلمات وألحان رامى شلهوب وتوزيع موسيقى وجمال ياسين وتاتى هذه الأغنية من ألبومها الجديد الذى يضم نحو 20 أغنية مسجلة بالفعل، على أن تُفاجئ جمهورها بأولى تلك الأغاني مع انطلاق موسم الصيف

وكانت هيفاء وهبى قد أدت واجب العزاء في الفنان الراحل هاني شاكر، لتختتم وجودها بالقاهرة خلال الفترة الماضية وكانت قد أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلاً منذ عدة أيام، والتي شهدت عودتها القوية إلى الحفلات مرة أخرى في مصر بعد غياب لفترة، وسط حضور جماهيري رفع شعار “كامل العدد”.

وقدمت هيفاء خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، حيث تميزت الأجواء بالحماس والتفاعل الكبير منذ اللحظات الأولى لصعودها على المسرح، وحرصت هيفاء على توجيه التحية للجمهور المصري، معبرة عن سعادتها بالعودة، حيث قالت: “مصر وحشتني جدا”، لتقابل كلماتها بترحيب كبير وهتافات حماسية من الحضور، في مشهد عكس قوة العلاقة بينها وبين جمهورها في مصر

