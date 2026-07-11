معدلات الطلاق تتراوح بين 18% و25%.. نقيب المأذونين يفجر مفاجأة

رد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، على سؤال: “خلال العام الأخير.. هل عدد عقود الزواج أكبر أم حالات الطلاق؟”.

وقال نقيب المأذونين إن عدد حالات الطلاق خلال العام الأخير جاء ضمن المعدلات الطبيعية التي تتكرر سنويًا، لكن مؤشر الزواج شهد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام” الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن معدلات الطلاق قد ترتفع أو تنخفض بنسبة 1%، لكن بشكل عام لا توجد زيادات كبيرة في نسب الطلاق.

كل 100 حالة زواج في من 18 لـ 25 بتطلق

ولفت إلى أن الأرقام الكبيرة لحالات الطلاق ترتبط بالزيادة في عدد السكان، قائلًا: “معدلات الطلاق تتراوح بين 18% و25%، سواء كان الطلاق للضرر، أو الخلع، أو الطلاق لدى المأذون”.

وكشف أن معدلات الزواج انخفضت بسبب ارتفاع أسعار الذهب وتكاليف الزواج، مطالبًا الأسر بتقليل الأعباء المادية وتخفيف تكاليف الزواج لتشجيع الشباب على الإقبال على الزواج.

صدى البلد