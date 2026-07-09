أول تعليق من فضل شاكر بعد إخلاء سبيله من المحكمة العسكرية اللبنانية

علق الفنان فضل شاكر على إخلاء سبيله من قبل المحكمة العسكرية في لبنان، من خلال حسابه بموقع “إنستجرام”، حيث كتب: “الحمد لله رب العالمين، اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية، وأنا ممتن لله أولاً ولكل من وقف الى جانبي وساندني في قضيتي”.

وتابع: “أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي، وعد مني أن أعود إليكم قريبا، فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها”.

إخلاء سبيل فضل شاكر

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان، قررت أمس الأربعاء، الموافقة على طلب إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمامها.

وبحسب موقع سكاى نيوز، جاء قرار المحكمة بعد تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر ونقله إلى المستشفى العسكري، إثر وعكة صحية تعرض لها الثلاثاء الماضي ومنعته من حضور جلسة محاكمته، حسبما أعلنه مكتبه الإعلامي ووسائل إعلام محلية.

اليوم السابع