أحمد السقا: خلى بالك من نفسك فكرة مختلفة ومليئة بأحداث غير متوقعة

تحدث النجم أحمد السقا عن كواليس فيلمه الجديد “خلي بالك من نفسك”، الذي يجمعه بالنجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر اطلاقه في دور العرض يوم 22 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن العمل يحمل طبيعة مختلفة ويضم العديد من المفاجآت التي ستكشف للجمهور مع عرضه في دور السينما.

فكرة مختلفة ودويتو فني مع ياسمين عبد العزيز

وكشف أحمد السقا فى تصريحات لـ “اليوم السابع”، عن الشخصية التي يقدمها خلال أحداث الفيلم، قائلًا: “أجسد شخصية مذيع”، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا المشروع، لما يتميز به من فكرة مختلفة وأحداث تحمل الكثير من التفاصيل المميزة.

وأكد السقا أن الفيلم يشهد تعاونًا فنيًا مختلفًا يجمعه بياسمين عبد العزيز، لافتًا إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع دويتو يحمل العديد من المفاجآت خلال سير الأحداث، وقال: “الفيلم هيشهد دويتو فني مميز ومختلف مع ياسمين عبد العزيز، وفيه مفاجآت كتير بينا هيكتشفها الجمهور وقت عرض الفيلم.”

عمل مختلف يحمل العديد من المفاجآت

وأبدى أحمد السقا حماسه الشديد للفيلم، مؤكدًا إعجابه بالقصة وطبيعة العمل، مشيرًا إلى أن “خلي بالك من نفسك” يقدم تجربة سينمائية مميزة تعتمد على أحداث ومواقف غير متوقعة، مضيفاً أن الفيلم سيكون مختلفًا عن أعماله السابقة، لما يتضمنه من تفاصيل وأحداث تحمل العديد من المفاجآت، معربًا عن أمله في أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه في دور العرض.

مغامرات السقا وياسمين فى خلى بالك من نفسك

تدور أحداث فيلم “خلي بالك من نفسك” حول علاء (أحمد السقا)، مذيع راديو اعتاد الدخول في العديد من العلاقات العاطفية، لكنه ينهيها سريعًا لأسباب سطحية وخوفه الدائم من الارتباط. وتتغير حياته عندما يتعرف بالصدفة على فريدة (ياسمين عبد العزيز)، التي تبدو أمامه فتاة رقيقة ومثالية، قبل أن يكتشف أنها في الحقيقة واحدة من أكبر تجار السلاح.

ومع تطور الأحداث، تقع فريدة في حب علاء، لكنه يقرر الانفصال عنها كما فعل مع الفتيات اللاتي ارتبط بهن من قبل. إلا أن فريدة ترفض هذه المرة الاستسلام أو تقبل كسر قلبها، فتجبره على الزواج منها تحت التهديد، ليجد علاء نفسه متورطًا في عالمها الخطير، ومحاصرًا في حياة لا يجد منها أي مخرج.

أبطال وصناع الفيلم

يشارك في بطولة فيلم خلي بالك على نفسك إلى جانب أحمد السقا وياسمين عبد العزيز كلُ من: لبلبة محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ميشيل ميلاد، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم ماجد المصري، أحمد الرافعي، عماد رشاد. والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

اليوم السابع