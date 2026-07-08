داليا البحيرى لمنتخب مصر: شرفتونا ورفعتم رأسنا وما تخلوش حد يسرق فرحتنا

داليا البحيري: الليلة كانت صعبة على المصريين

وقالت داليا البحيري، في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الليلة كانت صعبة على المصريين، لكنها حرصت على توجيه رسالة تقدير للاعبي المنتخب، قائلة: “ألف مبروك للمنتخب المصري.. الرجالة اللي شرفونا ورفعوا راسنا وورّوا العالم كله إن مصر قادرة إنها تواجه بطل العالم”.

وأكدت أنها ليست من المتابعين الدائمين لكرة القدم، لكنها تحرص على متابعة المباريات الكبرى، مشيرة إلى أن المنتخب المصري كان يستحق نتيجة أفضل، وأن أداء اللاعبين نال احترام وإشادة الكثيرين.

إشادة خاصة بمصطفى شوبير

وأشادت داليا البحيري بالمستوى الذي قدمه حارس المرمى مصطفى شوبير، واصفة إياه بـ”البطل”، مؤكدة أنه قدم مباراة كبيرة وكان حاضرًا في العديد من الكرات الصعبة، كما وجهت التحية إلى جميع لاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، قائلة: “أنتم رجالة بدون استثناء”.

واختتمت رسالتها بدعوة الجماهير إلى استقبال المنتخب المصري ودعمه بعد العودة، مؤكدة أن ما حققه اللاعبون يدعو للفخر، وأضافت: “ما تزعلوش يا مصريين.. أنا معتبرة إن إحنا كسبنا، لأن منتخبنا فرحنا ورفع رأسنا، وما تخلوش أي حد يسرق فرحتنا”.

منتخب مصر يودع البطولة

ودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بالهزيمة أمام منتخب الأرجنتين، بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الثلاثاء، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، لينتهى مشواره المشرف في البطولة التي تُقام للمرة الأولى في تاريخها بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

اليوم السابع