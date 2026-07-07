أحمد حلمى ينتهى من تصوير أفيش فيلم حدوتة تمهيداً لعرضه فى الصيف

انتهى النجم أحمد حلمي وأبطال فيلم “حدوتة” من تصوير الإعلان الدعائي “الأفيش” الخاص بالفيلم داخل أحد استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيداً لطرحه في دور العرض خلال موسم الصيف.

ويجسد أحمد حلمي خلال أحداث الفيلم شخصية رجل فقد والديه في طفولته وتربى لدى أسرة أخرى، ليدخل بعدها في سلسلة من المفارقات الكوميدية والمواقف الإنسانية الطريفة التي تكشف عن جوانب عاطفية في شخصيته. كما يتضمن الفيلم عدداً من الأغنيات ضمن السياق الدرامي للعمل.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم: أحمد حلمي، أمينة خليل، ماجد المصري، رحمة أحمد، محمد عبد العظيم، خالد الصاوي في دور “متعهد حفلات”، بالإضافة إلى مطرب مهرجانات شعبي الفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف.

ويُعد الفيلم من أبرز الأعمال المنتظرة للنجم أحمد حلمي، وسط ترقب كبير من جمهوره لمعرفة تفاصيله والكشف عن الإعلان الرسمي خلال الأسابيع المقبلة.

فيلم “حدوتة” يمثل عودة أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب، ويصنف ضمن إطار الكوميديا الاجتماعية ذات الطابع الإنساني، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم الشباب بجانب حلمي وكان حلمي قد ألمح في تصريحات سابقة إلى أن الفيلم يحمل رسالة إنسانية مبسطة عبر مواقف كوميدية، دون الكشف عن تفاصيل الحبكة الدرامية.

اليوم السابع