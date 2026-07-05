ألف بوسة لكل راجل فيهم.. لبلبة تحتفل بفوز مصر على أستراليا

أعربت الفنانة لبلبة، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن بالغ سعادتها بفوز منتخب مصر الوطني على منتخب أستراليا في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، واصفة اللحظة بأنها كانت مليئة بالفرح العارم.

وقالت لبلبة إنها لم تتمالك نفسها من شدة الانفعال، حيث قامت من كرسيها ورقصت تعبيراً عن ابتهاجها بهذا الفوز، مضيفة في تصريحاتها: أنا في منتهي السعادة، ومن فرحتي كنا عايزة أرقص، بل قمت من الكرسي ورقصت فعلاً.

لبلبة تهنئ المنتخب

ووجهت الفنانة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني، معبرة عن فخرها الكبير بهم وببلدها، قائلة: ألف مبروك لفرقتنا، وأنا فخورة بيهم وببلدي، وألف بوسة لكل راجل فيهم قدر يفرح الشعب المصري.

واختتمت لبلبة تصريحاتها بتفاؤل كبير بمستقبل المنتخب في البطولة، متمنية أن يواصل الفراعنة مشوارهم حتى النهاية، مؤكدة أنهم قادرون على تحقيق المزيد، قائلة: إن شاء الله هتوصل للنهائي، ومش كتير عليكم، أنتم أدها.

وجاءت تصريحات لبلبة في وقت يشهد فيه المنتخب المصري أداءً مميزاً في البطولة، وسط متابعة جماهيرية غفيرة، وروح معنوية عالية بين اللاعبين والجهاز الفني.

اليوم السابع