اليوم.. عرض فيلم “ملكة القطن” بحضور أبطاله بنادى السينما الأفريقية

يعرض نادي السينما الأفريقية، الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، الفيلم السوداني “ملكة القطن”، وذلك اليوم السبت 4 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور والنقاد بحضور أبطال الفيلم الفنانة السودانية حرم بشير، وبطلة الفيلم مهاد مرتضي، والفنانين السودانيين : رابحة محمد محمود ، مجدي يعقوب فاطمة فريد ، ومحمد موسي .

ويأتي عرض الفيلم بعد نجاحه اللافت في المهرجانات الدولية، حيث حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما نال الجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان (FIFDH)، وشارك في عدد من أبرز المهرجانات العالمية، بعدما شهد عرضه العالمي الأول ضمن أسبوع النقاد بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

فيلم “ملكة القطن” الفائز بجائزة النقاد بنادي السينما الأفريقية

وتدور أحداث فيلم “ملكة القطن”، للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني، داخل قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، حيث تنشأ الفتاة “نفيسة” على حكايات المقاومة التي ترويها جدتها، قبل أن تجد نفسها في مواجهة تحولات كبرى بعد وصول مشروع تنموي يعتمد على زراعة القطن المعدل وراثيًا، لتصبح في قلب صراع بين الحفاظ على الأرض والهوية، وبين وعود التنمية والتغيير، في معالجة إنسانية وشاعرية تمزج بين الواقع والخيال.

ويواصل نادي السينما الأفريقية، الذي ينظمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، دوره في إتاحة الفرصة للجمهور المصري لمشاهدة أبرز إنتاجات السينما الأفريقية والعربية الحاصلة على جوائز والمشاركة في المهرجانات الدولية، إلى جانب تنظيم ندوات نقدية وحوارات مع صناع الأفلام، بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي بين شعوب القارة ودعم حركة السينما المستقلة والأفريقية.

اليوم السابع