كندة علوش تعود إلى السينما كضيفة شرف فى فيلمين مع يسرا ومحمد ممدوح

تستعد الفنانة كندة علوش للعودة إلى شاشة السينما بعد فترة من الغياب، من خلال مشاركتها في فيلمين جديدين تظهر خلال أحداثهما كضيفة شرف، لتستأنف نشاطها الفني على الشاشة الكبيرة بالتزامن مع استعدادها لعرض أحدث أعمالها الدرامية على المنصات الرقمية.

كندة علوش ضيفة شرف في الست لما

تشارك كندة علوش كضيفة شرف في فيلم الست لما، الذي تقوم ببطولته النجمة يسرا، والمقرر انطلاق عرضه في دور السينما المصرية اليوم الأربعاء 19 أغسطس، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، إلى جانب يسرا أبرزهم ياسمين رئيس، درة، ماجد المصري، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي ومحمد أنور، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإخراج مصطفى أبو غريب.

حتة مني يجمع كندة علوش بمحمد ممدوح وهدى المفتي

كما تشارك كندة علوش كضيفة شرف في فيلم حتة مني، الذي يضم نخبة من النجوم، في مقدمتهم محمد ممدوح، هدى المفتي وعلي صبحي، ومن تأليف أحمد عماد، وإخراج مريم أحمدي، وتدور أحداثه في إطار إنساني تشويقي ممزوج بالكوميديا، من خلال قصة أب يواجه أزمة مالية حادة تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدفعه إلى خوض رحلة محفوفة بالمخاطر داخل عالم تجارة الأعضاء.

ومع تصاعد الأحداث فى الفيلم، يجد بطل العمل نفسه أمام سلسلة من المفاجآت والتحديات، ويدخل في صراع إنساني صعب يختبر مدى استعداده للتضحية من أجل عائلته، قبل أن يكتشف جوانب غير متوقعة في شخصيته وفي الأشخاص المحيطين به.

كندة علوش تترقب عرض ابن النصابة

وعلى مستوى الدراما، تنتظر كندة علوش عرض مسلسل ابن النصابة، بعدما انتهت من تصويره مؤخرًا، حيث ينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات القصيرة المخصصة للعرض عبر المنصات الرقمية، وتجسد كندة خلال الأحداث شخصية رانيا، وهي محامية تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد الاختفاء المفاجئ لزوجها، لتبدأ رحلة مليئة بالصراعات في محاولة للانتقام وتحقيق العدالة، مستعينة بابنها.

ويتكون مسلسل ابن النصابة من 10 حلقات، ويشارك في بطولته إلى جانب كندة علوش كل من ياسمينا العبد، انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، هبة عبدالعزيز ومحمد عبده، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، بينهم عمرو يوسف، أحمد فهمي، شيماء سيف وفدوى عابد، والعمل من إخراج أحمد عبدالوهاب، وتأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام.

اليوم السابع