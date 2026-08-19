أحمد سعد عن تعاونه مع ابنته جودي: خطفتني في شوال عشان تغني

كشف الفنان أحمد سعد عن كواليس مشاركته الغنائية مع ابنته جودي في أغنية «كدا كدا»، التي جمعتهما لأول مرة، مؤكدًا أنه لم يكن متحمسًا في البداية لدخول ابنته عالم الغناء، لرغبته في أن تستكمل دراستها وتصبح طبيبة.

وقال أحمد سعد، في تصريحات لـ اليوم السابع عن كواليس التعاون مع ابنته: «جودي دمرتني! جودي خطفتني في شوال عشان أغني، أنا مش موافق إنها تغني لأنها عايزة تطلع دكتورة».

وأضاف أحمد سعد مازحًا: «حاولت أدوس عليها في الأغنية ومخليهاش تغني غير في البداية والنهاية عشان تقع.. موقعتش! ودلوقتي مدمراني وبتقولي أنا الناس بتبصلي في الشارع أكتر منك».

وتعد أغنية «كدا كدا» أول تعاون غنائي يجمع أحمد سعد بابنته جودي، التي تقدم خلال الأغنية مقطعًا باللغة الإسبانية، بينما يقدم سعد الجزء الخاص به باللهجة المصرية، في مزيج يجمع بين الطابع الشرقي والإيقاعات اللاتينية.

صناع اغنية كدا كدا

أغنية «كدا كدا» من كلمات أمير طعيمة، وألحان نادر حمدي وأحمد سعد، وتوزيع نادر حمدي، بينما أخرج الفيديو كليب حسام الحسيني، وتم تصويره في بلجيكا.

اليوم السابع