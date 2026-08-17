دولة عربية يتزايد الإقبال فيها على تعلم اللغة الروسية

صرّح فرج بارود، رئيس جمعية المتحدثين باللغة الروسية في ليبيا، بأن الإقبال على تعلم اللغة الروسية في ليبيا يتزايد، كما يتزايد عدد الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات الروسية.

وقال بارود لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية “سبوتنيك”: “في السنوات الأخيرة، بدأ الاهتمام باللغة الروسية بالازدياد، لا سيما بين الطلاب الراغبين في الدراسة في روسيا. فهم بحاجة إلى إتقان اللغة الروسية للدراسة والتواصل هناك”.

ووفقًا له، بينما كان الليبيون في السابق يفضلون الدراسة في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية فقط، فإن الكثيرين منهم يختارون الآن الجامعات الروسية أيضًا.وأوضح: “في السابق، كان الإقبال على تعلم اللغة الروسية ضئيلًا، فعلى سبيل المثال، كان الطلاب الحاصلون على منح حكومية أو الذين يدرسون في الخارج يختارون في الغالب الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، لاعتقادهم بأن اللغة الإنجليزية ستكون أكثر فائدة في المستقبل”.وأشار بارود إلى أن “حوالي 20 منحة دراسية روسية كانت متاحة سابقًا لليبيين، ولكن منذ العام الماضي، تمت الموافقة على 100 منحة دراسية”.وقال: “من المتوقع أن يبدأ الطلاب الحاصلون على هذه المنح الدراسية السفر للدراسة في أغسطس/آب. وقد تلقى بعضهم دعوات، وحصل آخرون على تأشيرات. وسيُعقد التدريب في مدن وجامعات روسية مختلفة، في تخصصات متنوعة، على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه”.وأضاف أن جمعية المتحدثين بالروسية في ليبيا تعنى بتعزيز تعليم اللغة الروسية في ليبيا بالتعاون مع مدرسة “أوليفا” الخاصة لتعليم اللغة الروسية. وتقدم المدرسة دورات مجانية في اللغة الروسية للأطفال والبالغين من مختلف مستويات الكفاءة.

وكالة سبوتنيك