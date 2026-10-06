قبل صب الماء الساخن.. حيلة بسيطة تحسن مذاق القهوة

كشفت صحيفة «إكسبريس» البريطانية عن حيلة بسيطة قد تساعد على تحسين مذاق القهوة سريعة الذوبان وتقليل مرارتها، دون الحاجة إلى شراء مكونات أو استخدام أدوات جديدة.

وتعتمد الطريقة على إضافة كمية قليلة من الماء البارد قبل إضافة الماء الساخن، حيث يوضع مسحوق القهوة سريعة التحضير في الكوب، مع إضافة السكر لمن يفضله، ثم تُضاف كمية صغيرة من الماء البارد ويُحرّك الخليط جيدًا حتى تذوب القهوة.

وبعد ذلك، يُضاف الماء الساخن كالمعتاد لاستكمال تحضير المشروب.

أما محبو القهوة بالحليب، فيمكنهم استخدام كمية صغيرة من الحليب بدلًا من الماء البارد، ثم استكمال تحضير القهوة بإضافة الماء الساخن.

وانتشرت هذه الحيلة بعدما نشر مستخدم على «إنستغرام» يدعى براندون يانغ مقطعًا تحدث فيه عن الطريقة، مشيرًا إلى أنها تساعد على تقليل مرارة القهوة وتحسين مذاقها.

وحظيت الطريقة بتفاعل من عدد من المستخدمين الذين قالوا إنهم جربوها ولاحظوا اختلافًا في مذاق القهوة.

ومع ذلك، تظل هذه الحيلة طريقة منزلية متداولة لتحسين النكهة، وليست وصفة علمية مثبتة تضمن أن تصبح القهوة سريعة الذوبان مماثلة للقهوة التي يحضرها محترفو المقاهي. لكنها في المقابل لا تتطلب تكلفة إضافية تقريبًا، ما يجعل تجربتها أمرًا سهلًا لمن يرغب في تحسين مذاق قهوته اليومية.

صدى البلد