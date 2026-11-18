اطّلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير على مشررعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان.

وأشاد سيادته، لدى لقائه بمكتبة اليوم، وفد اللجنة الدولية الصليب برئاسة السيد مامادو سو، مدير العمليات في افريفيا، بالدور الإنساني الذي ظلت تضطلع به اللجنة في السودان، لاسيما الدعم الإنساني المتواصل للفئات الضعيفة، ومساهماتها في دعم عدد من القطاعات الخدمية بالبلاد.

وأوضح مامادو في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أكد لنائب رئيس مجلس السيادة، استمرار التزامهم في تقديم الخدمات الانسانية للشعب السوداني والوقوف معه في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها السودان.

وأشاد سيادته بالتعاون والتشجيع الذي وجدته الاتيام العاملة باللجنة خلال عملها في مناطق السودان المختلفة، مما سهل مهمتها مضيفا أن السودانيين اظهروا خلال الحرب قدرا عاليا من التعاون والتكافل فيما بينهم مما خفف من تبعات الحرب وآثارها.

من جانبه قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان، السيد لورينزو كارافي، أن البعثة وفي إطار جهودها الإنسانية، تستقبل، في الوقت الراهن، ممثلين لعشر من الدول المانحة، مما يؤكد أهمية مشروعاتها في السودان.