ألمانيا.. النيران تلتهم “عش النسر” أشهر معاقل هتلر الجبلية

اندلع حريق ضخم في مبنى “عش النسر” أشهر معاقل هتلر الجبلية في منطقة أوبرزالتسبرغ بمدينة برشتسغادن البافارية.

وتم تشييد المبنى في الحقبة النازية، حيث كان هتلر يستخدمه لاستقبال الدبلوماسيين والضيوف الأجانب. وتواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران، بينما باشرت الشرطة التحقيق في أسباب الحريق.

وأعلنت شرطة جنوب بافاريا العليا اعتقال مشتبه به مؤقتا في الساعات الأولى من صباح السبت، مؤكدة أن التحقيقات جارية لتحديد مدى صلته بالحادث، وقد تولت الشرطة الجنائية في تراونشتاين التحقيق.

وواجهت فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى المبنى بسبب موقعه الجبلي المرتفع، كما أن الدخول إلى المنطقة المحيطة به يتطلب معدات ثقيلة للحماية من الدخان.

ولا تتوقع الشرطة وقوع إصابات، إذ تشير المعلومات المتاحة إلى خلو المبنى من أي شخص وقت اندلاع الحريق. وكان من المقرر أن يظل “عش النسر” مفتوحا للزوار حتى 8 نوفمبر المقبل، وفقا لاتحاد السياحة الجبلية في برشتسغادن.

ويقع المبنى على ارتفاع 1834 مترا، واكتمل بناؤه عام 1938 ضمن منطقة مغلقة مخصصة لقيادة النظام النازي، ويُستخدم منذ عام 1952 نزلا جبليا يضم معرضا عن تاريخه.

وكان يُعرف آنذاك باسم “بيت الشاي” وصُمم للتمثيل السياسي بعيدا عن أعين العامة، وإن ظلت أهميته الفعلية محدودة، إذ استخدمه المقربون من القيادة النازية للاستراحة والاحتفالات الخاصة.

المصدر: د ب أ + روسيا اليوم