أعاد مسجد باريس الكبير النقاش حول سؤال عمره أكثر من قرنين .. هل كان نابليون بونابرت مسلماً؟

ويؤكد المؤرخ الفرنسي لويس بلان – في مقطع نشره المسجد على هامش محاضرة ألقاها يوم 30 سبتمبر الماضي، بحسب الجزيرة – أنه “لا جدال في أن نابليون كان مسلما”.

وظهر المقطع على حسابات المسجد في اليوم التالي، وبعد 4 أيام عاد المسجد ليعلن أنه لا رأي له في المسألة.

وألف بلان كتابه “نابليون والإسلام” الذي صدر في 23 أكتوبر 2025 في باريس ، وكتاب “نابليون والجزيرة العربية وهو موضوع محاضرته الأخيرة في المسجد.

وقدّم الناشر نابليون على أنه الحاكم الفرنسي الوحيد الذي نطق بالشهادتين، ثم يطرح السؤال دون أن يحسمه: “مدّعٍ أم صادق؟ مسيحي أم مسلم؟”.

وفي 5 أكتوبر، أصدر المسجد توضيحا قال فيه إن القول قول بلان، وإن أطروحته مدعومة بمصادر مكتوبة ومصوّرة ولا تنكر براغماتية نابليون السياسية.

وأضاف المسجد أن متخصصين آخرين يشاركونه فيها، وأنها موضع نقاش لا إجماع عليه، وتبقى رأي أقلية بين المؤرخين.

وختم بأن النقاش العلمي في صلة نابليون بالإسلام لا يعيد كتابة الماضي، ويبيّن في رأيه أن تاريخ فرنسا ليس غريبا عن الإسلام.

النقاش التاريخي

تاريخياً، يصعب الجزم بأن نابليون مسلم، فالقائد الذي خاطب المصريين عام 1798م/1213هـ بمنشور يبدأ بالبسملة ويعلن احترامه للنبي والقرآن، قصفت مدافعه حي الأزهر بعد نحو 3 أشهر، ووقّع اتفاقا مع البابا عام 1801، وتُوّج إمبراطورا في كاتدرائية نوتردام عام 1804.

الشرق القطرية