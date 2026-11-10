شبيه نتنياهو في إيران يثير الجدل.. تاجر يفقد مصدر رزقه بسبب ملامح وجهه

أثار تاجر إيراني حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صور ومقاطع فيديو له أظهرت تشابهًا لافتًا بين ملامح وجهه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر الذي جعله محط اهتمام المتابعين ومواقع إخبارية عبرية.

تاجر إيراني يشبه بنيامين نتنياهو.. كيف بدأت القصة؟

ولم تتوقف القصة عند حدود التعليقات الساخرة والمقارنات بين الرجلين، بل امتدت إلى تداول روايات عن تعرض التاجر لمشكلات في عمله، ووصول الأمر إلى مقاطعته وتأثر مصدر رزقه بسبب هذا التشابه الذي لا يملك تغييره.

بدأت الواقعة بعدما تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للتاجر الإيراني أثناء ممارسة حياته اليومية ومباشرة عمله التجاري، ومن بينها ظهوره أثناء شراء الخبز.

ولفتت ملامح الرجل انتباه المتابعين بسبب الشبه الكبير بينها وبين ملامح بنيامين نتنياهو، ما دفع كثيرين إلى إعادة نشر الصور ومقارنتها بصور رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وسرعان ما تجاوز انتشار الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل إلى عدد من المواقع الإخبارية العبرية، من بينها «والا» و«ماكو»، التي سلطت الضوء على التشابه اللافت بين التاجر الإيراني ونتنياهو.

لم تكن الشهرة المفاجئة التي حققها التاجر الإيراني إيجابية بالكامل، إذ تداولت تقارير وروايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الرجل واجه مشكلات في ممارسة عمله بسبب الشبه بينه وبين نتنياهو.

وتحدثت هذه الروايات عن تعرضه للمقاطعة وتراجع مصدر رزقه، وسط تعليقات ومواقف من بعض المتابعين ربطت بين ملامحه والشخصية السياسية الإسرائيلية المثيرة للجدل.

وبذلك وجد التاجر نفسه في موقف غير معتاد، بعدما تحولت ملامح وجهه إلى محور جدل لم يكن طرفًا فيه، رغم أنه لا يتحمل مسؤولية التشابه الذي أثار هذه الضجة.

تباينت ردود الفعل على صور ومقاطع فيديو شبيه نتنياهو في إيران، بين تعليقات ساخرة من المفارقة التي جمعت الرجلين، وآراء أخرى أبدت تعاطفها مع التاجر بسبب ما تردد عن تأثر عمله ومصدر دخله.

ورأى متابعون أن الرجل أصبح ضحية تشابه شكلي مع شخصية سياسية لا تربطه بها أي علاقة، لتتحول قصته إلى واقعة لافتة على منصات التواصل الاجتماعي، وتفتح باب النقاش حول تأثير التفاعل الإلكتروني والأحكام المسبقة على حياة الأشخاص.

صدى البلد