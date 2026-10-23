اكتمال ترتيبات إعلان الفائزين الأوائل بجائزة الشّيخ محمّد المجذوب بن قمر الدين لتحفيظ القرآن وعلومه

أكملت اللّجنة العليا لجائزة الشّيخ محمّد المجذوب بن قمر الدين لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بولاية نهر النّيل، التي تُنظّمها جمعيّة القرآن الكريم بالولاية ترتيباتها للاحتفال بختام برنامج الجائزة وتكريم الفائزين الأوائل، وذلك في السّاعة السْابعة من أمسية يوم الإثنين المقبل الموافق للسّادس والعشرين من أكتوبر الجاري بمسرح كلّيّة المعلّمين بالدّامر.

أعلن ذلك (لسونا) الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، رئيس اللّجنة العليا لجائزة الشّيخ محمّد المجذوب بن قمر الدين لتحفيظ القرآن وعلومه وذلك تحت شعار قوله تعالى : {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ }.