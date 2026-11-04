كاتب كويتي يشبه “قد” زلاطيمو ب”قد” ترامب

شبّه الكاتب الكويتي المشهور كلمة يكتبها زلاطيمو على منتجاته بكلمات الرئيس الاميركي ترامب.

وفيما يلي ما كتبه الزميل فؤاد الهاشم:

انا من عشاق حلويات زلاطيمو و التى اسسها الجد الاكبر للاسرة محمد زلاطيمو فى القدس قبل 160 سنة قبل ان تنتقل للاردن منذ 40 سنة واذكر ان احد اولادهم كان يدرس معى فى المرحلة المتوسطة فى الستينات من القرن الماضى ومن شدة تعلقى بها أبحث عن اى قادم من الاردن او مسافر اليه ان يأتينى بعلبتين او ثلاث! من التوضيحات الطريفة المكتوبة على علب زلاطيمو جملة:” قد تحتوى حلوياتنا على فستق”! وكلمة” قد” تحمل المعنيين أى ربما ستجد بها فستق وربما لاتجده! علقت الجملة بذاكرتى لسنوات طويلة ثم طواها الزمن داخل المخيخ والمدهش ان الذى أعادها الى الواجهة هو رئيس الولايات المتحدة الاميركية فخامة دونالد بن ترامب أطال الله بقاءه وحماه من ضغوط نتنياهو! كيف؟ اعتاد ترامب ان يستخدم كلمة ” قد” بكثافة منقطعة النظير فهو يقول: ” قد اضرب جبل الفأس” او ” قد امنح الايرانيين فرصة للحل الدبلوماسى” او ” قد أنهى الحرب عليهم قريبا” ومابين “قد و.. قد .. وقد” يتم استنزاف ليس دول الخليج وحدها بل العالم بأسره حين يجعله كما فى الاسطورة ( يقبع فوق قرنى ثور عظيم)القرن الاول هو الكاب الاحمر الذى يرتديه دوما والقرن الثانى هو عمامة مجتبى.. السوداء!! الكثير من الناس يسألوننى: هل ستقوم حرب؟ وانا اقول لهم: قد تقوم فإن قامت فلن .. تقعد ! والله اعلم!!

وكالة عمون الإخبارية