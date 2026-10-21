وزارة الخارجية تنعي حرم الراحل المشير عبد الرحمن سوار الذهب

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، يحتسب السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي والعاملون بالوزارة عند الله تعالى المغفور لها بإذن الله:

وإذ تنعى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الفقيدة، فإنها تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرتها الكريمة، وإلى السفير أحمد عبد الرحمن سوار الذهب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعلها من عتقائه من النار، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر وحسن العزاء.