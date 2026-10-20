بدلا من الذهب.. أصدقاء عريس تركي يفاجئونه بإطار شاحنة مزين بالنقود

في مفاجأة غير تقليدية، قرر أصدقاء عريس في ولاية باليكسير التركية استبدال هدايا الزفاف المعتادة بهدية استثنائية تتناسب مع مهنته، إذ قدموا له إطار شاحنة ضخما مزينا بالأوراق النقدية، وسط أجواء من التصفيق والضحكات.

وفوجئ العريس وعروسته بدخول الإطار إلى قاعة الاحتفال، في مشهد سرعان ما خطف الأنظار وأصبح من أبرز لحظات الزفاف.

وجاءت الفكرة تقديرا لعمل العريس سائقا للشاحنات، إذ اختار أصدقاؤه إطارا جديدا وزينوه بالنقود، في هدية جمعت بين الطابع الاحتفالي والارتباط الشخصي بمهنته، بعيدًا عن تقاليد تقديم الذهب والهدايا المعتادة في الأعراس.

وأثارت المفاجأة تفاعلا واسعا بين المدعوين، الذين استقبلوا الهدية بالضحك والتصفيق، فيما عبّر العروسان عن سعادتهما بهذه المبادرة التي عكست روح الصداقة وحرص الأصدقاء على تقديم هدية مميزة.

ولم يقتصر صدى الموقف على قاعة الزفاف، إذ انتشرت صور الهدية ومقاطعها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتداولها المستخدمون على نطاق واسع، معتبرين أن اختيار إطار شاحنة مزين بالنقود يمثل فكرة مبتكرة تجمع بين الطرافة والخصوصية، وتمنح العروسين ذكرى مختلفة عن هدايا الزفاف التقليدية.

Balıkesir Bandırma'daki bir düğünde tır şoförü damada arkadaşları takı töreninde altın yerine yaklaşık 25 bin TL değerinde tır lastiği taktı. Davetlilerin şaşkınlıkla izlediği ilginç anlar renkli görüntülere sahne olurken çift ve sağdıçlar lastikle hatıra fotoğrafı çektirdi. pic.twitter.com/cjJsWdAvxZ — eGündem Ajans (@egundemajans) October 17, 2026

وكالة سبوتنيك