نهر النيل تنعي عميد الإدارات الأهلية بالبلاد البرلماني دكتور علي صالح

بمزيد من الحزن والاسي نعى الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون والي ولاية نهر النيل وحكومته واللجنة الامنية بالولاية وقيادات ورموز الولاية عند الله تعالى العلم والرمز العمدة حاج علي صالح جيب الله عميد الإدارات الأهلية بالبلاد والسياسي والبرلماني والكاتب الصحفي المعروف.

كان الفقيد أحد الرموز الوطنية التي لها اسهامها الفاعل في مسيرة الوطن منذ فجر الاستقلال وقبله والمعروف بالاصلاح بين الناس والحكمة وتغليب مصلحة الوطن.

حيث تولي رئاسة اللجنة الشعبية للولاية في بداية التسعينيات وله اسهامه الفاعل في مختلف المجالات بالبلاد عامة والولاية خاصة.

والولاية بغقده فقدت أحد رموزها البارزة الذى كان من المناصرين للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة وله سهمه في التعبئة والاستنفار وصولات وجولات في ميادين العمل العام ووحدة الوطن واستقراره.