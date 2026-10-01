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خطيب ينهي الجمعة في 5 دقائق .. ومصلون يشكون..!

2026/10/01
how does muslim prayer work khalid latif 2011

كشف اهالي ومصلون في مسجد الروضة المباركة بأحد ضواحي عمان أنّ خطيب الجمعة أنهى خطبته بمدة لا تتجاوز 5 دقائق.

وبين أهالي من المنطقة أنّ هذا التصرف جاء بعد حديث جانبي من شخصين بداية الخطبة أثارت حفيظة الخطيب، ليبدأ بتوجيه الناس عن التصرف وبعدها أنهى الخطبة مباشرة.

كما تحدث مرتادو المسجد أنّ السجاد المستخدم أصبح باليًا نتيجة تناول الطعام في المناسبات فضلًا عن الإنارة والمكيفات التي لم يستطع المصلون تشغيلها خلال الصيف بسبب ارتفاع الكلف وفق رأي الخطيب وإمام المسجد.

ووجهوا سؤالهم إلى وزير الأوقاف “هل يجوز أن تطغى خدمات قاعات الافراح والمناسبات على خدمات المسجد ورعاية المصلين؟”.

وكالة عمون الإخبارية

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2026/10/01