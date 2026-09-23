محمد هشام عبية: الاعتماد كليًا على الـ AI كبديل للكاتب خيانة للمشاهد

كشف الكاتب محمد هشام عبية، عن أن الاعتماد على استخدام الذكاء الاصطناعي في أثناء كتابة النصوص الدرامية تعد خيانة للمشاهد، الذى يظن أن هذا العمل منتج من الكاتب، لذا فإن استخدام الأدوات التقنية على غرار الـ AI، لابد أن تكون في جوانب محددة فهو بد يعاون الكاتب في التفكير لكنه لايجب أن يكون مسؤول عن الكتابة والفكرة برمتها.

الذكاء الاصطناعي يشارك عبية في التفكير بشكل محدود

وأضاف هشام عبية، في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، قائلاً : الذكاء الاصطناعي بيشاركني في التفكير بشكل محدود مقدرش اعتمد عليه وانا برفض الاعتماد عليه كليا في إنتاج نص درامي بيحكي عن شخصيات واقعية من لحم ودم “.

ويخوض الكاتب محمد هشام عبية، موسم دراما رمضان 2027 بمسلسل “بين الشك واليقين” عن الدكتور مصطفى محمود، وقد سبق وأن صرح من قبل، عن كواليس التحضير للمسلسل، بإن التدقيق في المعلومات التاريخية والإنسانية في كتابة السير الذاتية لاسيما لشخصية هامة مثل تلك الشخصية العظيمة خطوة هامة لإنتاج عمل درامى يكشف عن تاريخ مصر خلال هذه الفترة، قائلا: مش خايف لأنى معايا مخرجة مركزة ومش بتسيب أي تفصيلة زى كاملة أبو ذكرى”.

مصطفى محمود.. رحلة طبيب ومفكر وإعلامي

ويُعد الدكتور مصطفى محمود واحدًا من أبرز الشخصيات الفكرية في العالم العربي، إذ وُلد في 27 ديسمبر عام 1921، ورحل في 31 أكتوبر 2009، بعدما قدم مسيرة حافلة كطبيب وكاتب وأديب وإعلامي، وحقق حضورًا جماهيريًا من خلال برنامجه الشهير العلم والإيمان، الذي قدمه على مدار سنوات طويلة، ونجح عبره في تبسيط القضايا العلمية والكونية وربطها بالفكر والإيمان، ليظل أحد أكثر البرامج الثقافية تأثيرًا في تاريخ التلفزيون العربي.

اليوم السابع